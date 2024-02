Rencontre Amadou Ba-centrales syndicales : Le gouvernement anticipe sur les potentiels conflits dans le monde du travail

Le Premier ministre Amadou Ba a reçu les travailleurs, à travers les secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives. L’idée de la rencontre a été de recueillir les suggestions et réflexions de syndicalistes sur la situation sociale du pays. Ceci pour anticiper sur les potentiels conflits sociaux dont l’impact sur l’économie compromet, à coup sûr, les immenses efforts consentis par les pouvoirs publics pour garantir un climat social apaisé propice à l’émergence économique”.





S’y ajoute que “ces concertations (sont) pour redynamiser notre partenariat et jeter les bases d’un nouveau cadre de dialogue permanent autour des préoccupations du monde du travail, autant dans la Fonction publique que dans le secteur privé”.







Pour l'heure, les défis qui interpellent le monde du travail sont immenses et pressants, selon Amadou Ba. Entre autres, il s’agit de l’adaptation de notre cadre juridique aux mutations rapides et profondes du marché du travail, de l’extension de la protection sociale aux acteurs de l’économie informelle, de la garantie de la sécurité et santé au travail, de la réduction ou éradication des discriminations et inégalités et de la modernisation et transformation de l’Administration publique.







Malgré les défis à relever, Amadou Ba affirme être optimiste quant à l’avenir du travail au Sénégal. “Les réformes engagées pour un nouveau Code du travail et un nouveau Code de la sécurité sociale, processus tripartite dans lequel votre contribution est remarquable”, dit-il. Aussi, il souligne que l’amélioration de la productivité du travail est essentielle pour consolider la compétitivité de l’économie nationale.