Rencontre au sommet : Le ministre du tourisme Mame Mbaye Niang s'engage à satisfaire les préoccupations du patronat hôtelier

Le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a rencontré ce mardi le patronat du tourisme- hôtellerie dans une ambiance conviviale et studieuse à la fois. Tous les problèmes de l'heure qui secouent ce secteur transversal de l'économie nationale ont été passés au peigne fin.





D'ores et déjà, le ministre du Tourisme a donné des garanties pour le renforcement du crédit hôtelier et l'accès du secteur privé au foncier notamment sur les sites de Mbodiène, Pointe Sarène...





Mame Mbaye Niang est convaincu de la nécessité à appuyer les Champions Sénégalais du tourisme et c'est dans cette optique que le conseil Sénégalais du tourisme (CST) sera rendu opérationnel dans les meilleurs délais avec les moyens humains et matériels adéquats.





L'amélioration du Cadre institutionnel a fait l'objet d'un consensus. Autrement dit, sur toutes ces urgences, le ministre du tourisme a affirmé son engagement à apporter des solutions rapides. Par ailleurs, le secteur privé du tourisme- hôtellerie a vivement remercié le Chef de l’Etat Macky Sall pour son appui décisif lors de la crise Covid 19.