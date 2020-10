Macky Sall : "Moustapha Cissé Lô reste un ami"

Comme annoncé, le Président Macky Sall a reçu les députés de la majorité, ce samedi, au palais. Le chef de l'État a profité de cette rencontre pour se prononcer sur les derniers changements opérés au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, notamment sur le cas Moustapha Cissé Lô.« Il faut savoir que malgré les changements apportés lors du renouvellement du bureau Moustapha reste un ami. Mais les changements sont primordiaux pour la bonne marche d’une Institution. Et ce qu’il faut dire aussi est que les députés sont d’égale dignité », précise le leader de Bby.À ces échanges qui ont duré 02 heures, ont pris part de hauts responsables de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à l'image de la Présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye en sa qualité de Coordinatrice de la Coalition Benno Ak Tanor, du ministre du Travail Samba Sy, des envoyés spéciaux Jean Paul Dias et Me Aissata Tall Sall, entre autres.