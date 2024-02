Rencontre avec Macky Sall : « Aar sunu élection » se démarque…

Pierre Goudiaby Atepa n’est pas le seul à jouer les bons offices entre le Président Macky Sall et son plus farouche opposant Ousmane Sonko. Le président fondateur d'Afrikajom Center, Alioune Tine, joue aussi la médiation, entre autres intermédiaires. C’est ainsi que l’ancien président de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (Raddho) a négocié une rencontre prévue ce mardi, 13 février, au palais de la République. Selon Source A, il sera question du report de la Présidentielle et du dialogue convoqué par le Président Macky Sall.



Le journal confie toutefois que ce sera sans la plateforme « Aar sunu élection ». D’après la source, ses membres notamment les acteurs de la société civile n’apprécient pas non seulement l’initiative mais également ils reprochent à Alioune Tine de les avoir « mis devant le fait accompli ».



« On est en train de travailler à des solutions avant de rencontrer Macky Sall. Nous ne voulons pas être des faire-valoir », se démarquent-ils.



Des organisations de la société civile, syndicales, des droits de l’homme, religieux, de l’enseignement, des personnalités politiques, entre autres, ont mis en place le 8 février la plateforme « Aar sunu élection » pour exiger le rétablissement du « calendrier républicain ».