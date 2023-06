Rencontre avec Marine Le Pen : Ce que Robert Bourgi avait conseillé à Macky Sall

La Présidence ne s'est jamais prononcé sur la question. La rencontre entre le président Macky Sall et la leader de l'extrême droite française, Marine Le Pen, a bien eu lieu au grand regret de Robert Bourgi. Devant le journaliste Babacar Fall ce dimanche, l'avocat fait une confidence.





"Je lui (Macky Sall) ai envoyé un message pour lui dire: « Président j'ai entendu dire que tu allais recevoir Marine Le Pen. Je t'en conjure, ne le fais pas. Parce que tu te réconcilierai quelque part avec la jeunesse de ton pays, quelque part avec la jeunesse africaine et ce soir même le président Macron te téléphonera pour t'en remercier. Deuxièmement, les noyades de pauvres émigrants dans les eaux françaises et européennes, c'est un rappel à l'ordre ». Mais il l'a fait!".





Même s'il confirme la rencontre, Robert Bourgi révéle qu'il n'y a eu que des "éléments de courtoisie et rien d'autre". " Macky Sall n'a jamais remis un centime aux politiques français. Il n’y a pas eu un centime remis".





Robert Bourgi dit s’opposer, par ailleurs, à toute ingérence de la France dans les affaires du Sénégal. Dans la même dynamique, il s'est aussi insurgé contre la rencontre entre Ousmane Sonko er une collaboratrice du Président Macron. "Lorsque nous avons appris qu'une collaboratrice du président Macron était venue en décembre ou en janvier voir monsieur Sonko, mais c'est inacceptable. C'est une atteinte à la souveraineté de l'Etat Sénégalais. Imaginez un instant qu'au pire moment de la crise des gilets jaunes, où ça brûlait, où ça pillait à Paris, on ait appris qu'un collaborateur de Macky Sall est allé rendre visite à quelques leaders des gilets jaunes. Qu'aurait fait monsieur Macron? Il aurait rappelé son ambassadeur et il y aurait eu une explication de texte entre les deux Chefs d'Etat".Robert Bourgi révèle avoir dit au président Macky Sall "qu'il n'aurait jamais dû accepter cela".





En définitive, "la France doit savoir que le Sénégal est un État souverain et indépendant. Certes on peut s'intéresser à ce qui se passe au Sénégal. Mais interférer et dire ce qui doit se passer, elle n'en a pas le droit" conclut-il.