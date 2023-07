Rencontre secrète entre une conseillère de l’Élysée et Sonko : Ce que Macky reproche à Macron





Il y a de la fritures sur la ligne, entre Paris et Dakar. C’est un secret de polichinelle, même si les présidents sénégalais Macky Sall et français Emmanuel Macron ont longtemps cherché à sauver les apparences. Le tête-à-tête entre Macky Sall et Marine Le Pen à Dakar, la rencontre secrète entre une conseillère de l’Élysée et Ousmane Sonko et d’autres événements ont bel et bien porté un sacré coup sur leurs relations.





Après l’avoir tu pendant plusieurs mois, Macky Sall passe à table. Au cours d’un entretien avec "Le Monde", le président sénégalais dévoile les ”couacs” qu’il y a eu. «Marine Le Pen est venue au Sénégal et a demandé que je la reçoive. J’ai accepté. Cela ne peut pas être un facteur de déstabilisation de la relation avec la France. J’ai, pour ma part, trouvé inélégant que Paris missionne [en mars] une conseillère [de l’Elysée] pour rencontrer mon opposant [Ousmane Sonko]», déclare-t-il.





Mais, s’empresse-t-il de préciser, «pour autant, cela ne va pas casser notre relation». «Nos relations,rembobine-t-il, sont très bonnes. Mais il faut éviter la monotonie. C’est normal qu’il y ait quelques couacs, mais ce n’est rien par rapport à la valeur de la relation ­entre la France et le Sénégal. Cela va au-delà de nos personnes, au président Macron et moi-même».