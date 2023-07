Renforcement du dialogue parlementaire entre le Sénégal et le Cap-Vert : Signature d'un protocole d'accord historique

Une étape majeure a été franchie dans les relations entre le Sénégal et le Cabo-Verde, avec la signature d'un protocole d'accord visant à renforcer le dialogue entre les deux Parlements. Cette initiative historique a été officialisée lors de la visite officielle du Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, en terre cap-verdienne, suite à l'invitation de son homologue, Austelino Tavares Correia.





La visite du Président Amadou Mame Diop et de sa délégation au Cap-Vert a été marquée par une ambiance empreinte d'amitié et de fraternité. Le Président Austelino Tavares Correia a chaleureusement accueilli son homologue et a souligné l'importance de cette visite, qui constitue un jalon significatif dans les relations bilatérales entre les deux pays.





Les deux Chefs de Parlement ont exprimé leur volonté commune de promouvoir une coopération parlementaire fructueuse, s'appuyant sur une solide base constituée de plus de 60 accords dans divers domaines, déjà existants entre les deux nations.





Lors de leur rencontre, le Président Amadou Mame Diop a exprimé sa gratitude envers son homologue cap-verdien pour l'invitation et l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. Il a rappelé les liens séculaires qui unissent le Sénégal et le Cap-Vert, reposant sur des valeurs communes de paix, de liberté et de démocratie.





Le Président Amadou Mame Diop s'est également félicité des convergences de vue entre les deux pays en matière de démocratie. En mettant en avant les modèles démocratiques représentés par les Parlements des deux nations, caractérisés par le pluralisme et le libre jeu démocratique, il a affirmé que cette visite renforcerait davantage ces valeurs partagées.





Au cours de sa visite officielle, le Président Amadou Mame Diop a eu des entretiens bilatéraux d'importance avec les plus hautes autorités cap-verdiennes. Il a été reçu en tête-à-tête par le Président Austelino Tavares Correia avant de participer à une séance de travail élargie en présence des délégations des deux pays.