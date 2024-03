Renforcer le vivre ensemble, redresser l’économie, restaurer le leadership démoicratique… : La profession de foi de Khalifa Sall

Renforcer le vivre ensemble, refonder la gouvernance, remettre l’humain au cœur des politiques publiques, redresser l’économie… Telles sont les ambitions de Khalifa Sall, candidat à l’élection présidentielle, alors que la campagne électorale s’ouvre ce dimanche. Seneweb vous propose l’intégralité de sa profession de foi.



Mes chers compatriotes,



Notre peuple, une fois de plus fidèle à son option irréversible pour la démocratie, est appelé à élire un nouveau Président de la République le 24 Mars 2024. Cette élection va se dérouler dans un contexte marqué par une République abimée, une démocratie saccagée, des libertés bafouées, des services publics abandonnés, des pans entiers de l’économie chahutés, sans compter les inégalités croissantes et les fractures ouvertes qui menacent les équilibres fragiles de notre jeune Nation.



Cette élection présidentielle est un point de bascule car, comme chacun le sait, ces désordres ont pu conduire au fatalisme ou au chaos ailleurs. Mais ici au Sénégal, terre de paix et de démocratie, notre peuple, qui a toujours su se hisser à la hauteur de ses responsabilités, ne cédera ni à la résignation ni à l’aventure.



J’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle du 24 Mars prochain. Je mesure, avec responsabilité et humilité, les enjeux et surtout les défis à relever. C’est pourquoi, j’entends prendre une direction politique claire pour engager notre pays dans la voie de la transformation. Mon programme, inspiré par les conclusions des Assises nationales et axé autour du tryptique « l’humain, l’eau, la terre », s’articule autour de cinq orientations stratégiques :



- Renforcer notre vivre ensemble en s’appuyant sur le génie propre de notre peuple et sur notre devise républicaine : un peuple, un but, une foi. Ma référence au génie de notre peuple n’est pas anodine. La famille, l’école, la culture et nos valeurs seront les leviers sur lesquels, et je m’y engage, je m’appuierai pour préserver notre tradition de Nation unie, riche de sa diversité et ouverte à toutes les fraternités.



- Refonder la gouvernance autour d’un pacte républicain parce que, et c’est ma conviction intime, il nous faut adosser notre commun vouloir de vie commune à un modèle de gouvernance qui en garantit la cohésion et la permanence. A cet effet, je m’engage à réaliser les réformes nécessaires pour une République garante de l’Etat de droit, de l’effectivité de la séparation des pouvoirs et du libre exercice des droits humains. D’autres réformes seront menées pour approfondir la démocratie, pour renforcer la décentralisation, pour ancrer la bonne gouvernance et pour bâtir une administration normée et performante.



- Remettre l’humain au cœur des politiques publiques parce que j’entends renouer avec la finalité de l’Etat. Une attention soutenue sera portée à l’éducation et à la formation érigées en priorités de mon mandat. L’emploi sera la cause nationale pour valoriser et libérer les compétences, l’énergie et la créativité de notre jeunesse. Je soutiendrai les combats des femmes mais aussi leur esprit d’entreprise et leur inclusion dans le tissu économique de notre pays. Des politiques appropriées seront réalisées pour porter la reconnaissance de la Nation et le soutien de l’Etat aux personnes âgées. Des solidarités actives seront déployées pour protéger et appuyer les groupes vulnérables. Je m’engage également à rétablir des services publics de qualité et à garantir à tous, dans le cadre d’une politique d’aménagement durable du territoire, un accès à la santé, à la sécurité, à la terre, au logement, à l’eau, à l’électricité, à des modes de transport diversifiés, aux équipements sociaux et aux infrastructures de base dans les centres urbains comme en milieu rural.



- Redresser notre économie : la mondialisation et ses effets néfastes nous imposent de changer de paradigme et de construire de nouvelles efficacités économiques pour le présent et pour le futur. Je m’appuierai en priorité sur l’agriculture, l’élevage et la pêche qui bénéficieront des investissements de l’Etat avec l’objectif d’améliorer leur productivité et d’assurer la souveraineté alimentaire. Je lancerai un plan national d’industrialisation en établissant une articulation fonctionnelle entre l’industrie et le secteur primaire afin de favoriser la transformation des productions agricoles, pastorales, halieutiques, avicoles et forestières et en adossant l’industrie sur l’artisanat et la petite manufacture. Je prendrai des mesures de baisse des coûts de production et d’allégement de charges pour soutenir la compétitivité de nos entreprises, PME et PMI. Cette nouvelle orientation permettra à notre pays de bâtir une économie dynamique, diversifiée, portée par le secteur productif national et capable de produire une croissance partagée et de créer des emplois.



- Restaurer le leadership diplomatique de notre pays : dans un contexte international marqué par des bouleversements et des crises qui menacent les équilibres mondiaux, la voix de notre pays sera plus audible pour contribuer à rétablir la paix et la sécurité collectives. Je m’engage à déployer une diplomatie dynamique au service des intérêts de notre pays, y compris les intérêts de nos compatriotes de la Diaspora. Mais parce que nous vivons le temps d’un monde ouvert, notre diplomatie sera axée sur l’élargissement et la diversification de la coopération politique, économique et commerciale pour parvenir à des partenariats bénéfiques pour notre pays.



Mes chers compatriotes,



Peu de personnes connaissent le peuple sénégalais mieux que moi, pour l’avoir tant de fois servi et pour avoir été à ses côtés dans les moments les plus difficiles. De par mon expérience d’homme d’État et de plus vingt ans passés dans l’opposition, mes convictions se sont plus affirmées. Avec moi, il n’y aura ni fausses promesses ni reniement. Je serai le Président de la République qui respectera chacun de ses engagements.



Je vous propose de rassembler et de mobiliser toutes les forces vives de la Nation dans un élan collectif inédit qui conduira notre pays, dans la confiance retrouvée et dans une espérance partagée, vers un avenir de paix, de liberté, de sécurité, de prospérité et de solidarité. J’entends dès mon investiture, et j’en fais le serment, engager le Sénégal dans cette voie avec chacune et chacun d’entre vous.