Renoncement de Macky Sall à un 3ème mandat : Cellou Dalein Diallo salue une « sage décision »

Dans la soirée du lundi 03 juillet 2023, le président sénégalais a publiquement indiqué qu’il ne briguerait pas un 3ème mandat. Cette décision est saluée par l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo.







Le président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) pense que Macky Sall vient de contribuer à la préservation de la démocratie dans son pays et dans la sous-région.





Cette décision « honore le Président Macky »





« J’ai félicité le Président Macky Sall pour sa décision de ne pas briguer un autre mandat le 25 février prochain. Cette sage décision, saluée par l’Internationale Libérale dont son parti est membre, honore le Président Macky et contribue indéniablement à la préservation de la paix et à la consolidation de la démocratie au Sénégal et dans notre sous-région » a écrit Dalein Diallo sur les réseaux sociaux.





Rappelons que l’opposant guinéen est en exil depuis plus d’un an. Il est visé par une enquête pour « corruption et enrichissement illicite » dans son pays.