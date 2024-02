Report de l'élection présidentielle et répression sanglante : Une marche silencieuse annoncée, mardi

Les manifestations se poursuivent avec leur lot de morts à Dakar et dans les autres régions du pays, suite à la décision du président de la République Macky Sall de reporter l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre. Entre vendredi 9 et samedi 10 février, 2 morts (à Dakar, Saint-Louis) ont été déplorés dans les violents heurts entre manifestants anti-report et forces de défense et de sécurité (FDS).



L'opposition et la société civile regroupées au sein Aar Sunu élection annonce une nouvelle manifestation. Cette fois-ci c'est une marche silencieuse qui est prévue mardi prochain, 13 février 2024 dans l'après-midi, entre le rond-point Jet d'eau et l'École normale supérieure. Ces acteurs entendent ainsi maintenir la pression pour contraindre le président Sall à rétablir le calendrier électoral initial.



Ce dernier, dans une interview accordée au média américain, Associated Press, ne semble pas être dans les dispositions de revenir sur sa décision de rallonger -"illégalement" selon l'opposition- son mandat qui prend fin le 2 avril prochain.