Report de l'élection présidentielle : Les Universitaires républicains en phase avec le Président Macky Sall

"Le report de l'élection présidentielle trouve son origine dans un contexte complexe et sensible". C'est l'avis du Réseau des universitaires républicains (RUR) coordonné par le Pr Moussa Baldé. Le RUR rappelle dans une note parvenue à Seneweb, les différents événements qui ont abouti à une telle decision.



"Après les évènements de juin 2023, un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, alimenté par des allégations de corruption de juges, a conduit l'Assemblée a créé une commission d'enquête parlementaire le 31 janvier 2024. Le Conseil constitutionnel a réfuté ces allégations dans un communiqué du 29 janvier 2024, soulignant la gravité des accusations et insistant sur le respect des procédures constitutionnelles. Une controverse supplémentaire sur la bi-nationalité d'une candidate, en violation de l'article 28 de la Constitution, a accentué la complexité de la situation, menaçant la crédibilité du scrutin et pouvant engendrer des litiges pré et postélectoraux", rappelle Pr Baldé.



"Le RUR retient que la volonté du Président Macky Sall d'organiser des élections inclusives, transparentes et démocratiques est manifeste dans cette décision, démontrant son engagement envers un processus électoral équitable. L'Assemblée nationale, en conduisant une enquête parlementaire, cherche à assurer la confiance du peuple dans le système démocratique et à préserver l'intégrité des élections. Dans ce contexte, le RUR appelle les citoyens à faire preuve d'unité pour garantir la paix et la stabilité du pays. La période actuelle nécessite la solidarité de tous les citoyens, indépendamment de leurs affiliations politiques, pour préserver l'harmonie nationale et envisager des élections inclusives, des élections ouvertes à tous", insiste le Pr Moussa Baldé



Le RUR affirme son soutien indéfectible à la vision du Chef de l'État qui est "de construire une nation fondée sur des principes démocratiques solides". Il dit croire à la détermination du Chef de l'Etat d’organiser des élections qui reflètent les aspirations du peuple sénégalais.