Report de l’élection : “Une preuve manifeste de la désorganisation étatique”, selon le mouvement de Serigne Mboup

Le mouvement And Nawle And Liggey de Serigne Mboup condamne le report de l’élection présidentielle, dans un communiqué que nous publions intégralement.



“Durant ces dernières années, le Sénégal a vécu des moments très difficiles qui découlent d’une situation conflictuelle et d’un jeu malsain entre les hommes politiques qui ont un goût démesuré des délices du pouvoir.



Cette situation hypothétique a conduit à une baisse substantielle de l’économie et des investissements, une prudence voire une peur légitime du secteur privé national et la dégradation de la relation de confiance que les sénégalais ont avec leur institutions républicaines.



Le report des élections présidentielles, que nous condamnons fermement, est une preuve manifeste de la désorganisation étatique car le Sénégal n’a jamais connu une telle perturbation de son calendrier républicain, avec des raisons aussi graves que des soupçons de corruption sur des membres du conseil constitutionnel ou de légèreté aussi évidentes que la vérification de nationalité unique et exclusivement sénégalaise des candidats qui veulent présider à nos destinées.



Le respect du calendrier électoral, qui est un élément fondamental de la démocratie, peut créer un climat d’incertitude et de tension, susceptible de fragiliser la paix et la stabilité du pays.



Tous les secteurs de notre économie vivent des moments difficiles du fait de cette instabilité politique ; a-t-on pensé à ces nombreux Sénégalais qui subissent ces troubles ? a-t-on pensé à notre pays, le Sénégal, qui doit sa notoriété aux sacrifices d’illustres hommes qui ont toujours oublié leur personne au détriment de l’intérêt collectif et supérieur de la nation ?



A ce titre et au nom de notre engagement pour le Sénégal, nous appelons les autorités étatiques à se ressaisir et à prendre en compte les aspirations de la population au détriment de manœuvres politiciennes.



Deux seuls paramètres sont importants : le Sénégal et sa population ! Et And Nawlé, And Liguey se battra pour les sénégalais