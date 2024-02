Report de la présidentielle au Sénégal : La Secrétaire générale de la francophonie exprime sa préoccupation





Le report sine die de l’élection présidentielle au Sénégal préoccupe la Secrétaire générale de la francophonie. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, Madame Louise Mushikiwabo a déploré vigoureusement cette décision du président de la République, Macky Sall, qui, selon elle, a suscité des « contestations et manifestations, qui ont occasionné des débordements ».





« Je déplore les violences et invite tous les acteurs à la retenue, à la concertation et en tant que de besoin le recours par les voies légales. Seule l’unité des forces politiques en réponse aux enjeux actuels garantira aux citoyens sénégalais la stabilité et la sécurité ! », a-t-elle souligné dans le document. Avant d’appeler les autorités nationales à « respecter les dispositions constitutionnelles en ce qui concerne le calendrier électoral ».





Le texte signale par ailleurs, que l’organisation internationale de la francophonie est disposée à « apporter son concours aux parties prenantes pour contribuer à la préparation et à la tenue d’élections inclusives, transparentes et crédibles ».