Report de la Présidentielle : Boun Abdallah Dionne en phase avec Macky Sall





La coalition Dionne 2024 a publié un communiqué, suite au report de la Présidentielle initialement prévue le 25 février prochain. Dans un communiqué, Boun Dionne et ses hommes évoquent les différentes raisons de ce report et parlent d'une "situation suffisamment grave qui menace la crédibilité et la transparence de l'élection", justifiant donc ce report.





Communiqué de la Coalition Dionne 2024





"LE SÉNÉGAL D'ABORD !

POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX CIVILE À TRAVERS UN DIALOGUE FRANC

ET OUVERT ET DES ELECTIONS TRANSPARENTES, JUSTES ET INCLUSIVES

DANS LES MEILLEURS DELAIS





En déclarant sa candidature à l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024, le candidat de notre coalition (DIONNE2024) avait l'ambition de travailler à la réconciliation nationale, pour le Sénégal d'abord, un Sénégal juste, et de moderniser le pays, ses institutions et son économie.





En ce 3 février 2024, à quelques heures du démarrage de la campagne électorale, s'est imposée à notre grand peuple, une situation d'exception découlant de suspicions graves de corruption et de manipulation, de conflits d’intérêt et de connexions douteuses portés à l’encontre de certains membres du Conseil constitutionnel, les seuls interprètes autorisés de la Constitution.





Cette situation suffisamment grave menace la crédibilité et la transparence de l'élection à venir. Elle nous impose de fait une crise institutionnelle dont les conséquences sont déjà la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur le processus de sélection des candidats ainsi que le report sine die de l'élection présidentielle.





Or s'il est unanimement admis que les règles du jeu doivent demeurer immuables en cours de partie, notamment celles dues au nécessaire respect du calendrier électoral, l'arbitre constitutionnel se doit aussi d'être exempt de tout favoritisme. L'expression des suffrages du peuple souverain ne saurait en effet être sujette à distorsion pour aucune raison, surtout dans notre pays dont l'expérience démocratique en Afrique est universellement magnifiée.





En ces moments difficiles, au nom du Sénégal d'abord, la coalition Dionne 2024 appelle toutes les forces politiques et sociales du pays au dépassement et à une union sacrée sur la base du consensus et de l'intérêt général.





La coalition Dionne 2024 appelle en même temps les Autorités de la République à accorder la plus haute importance à l'apaisement du climat politique en créant immédiatement les conditions d'un dialogue politique franc et ouvert en vue de la tenue dans les meilleurs délais d'élections transparentes, justes et inclusives.





Le Sénégal d'abord !

Vive le Sénégal !"