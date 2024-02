Report de la Présidentielle de 2024: Le mouvement Ass-Kaw félicite Karim Wade et Macky Sall

Le Chef de l'État a décidé de reporter l’élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février 2024. Ainsi, dans un communiqué reçu, mouvement Actions de solidarité et de soutien à Karim Wade (Ass-Kaw) félicite son candidat, par ailleurs fils de l’ancien Président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade. Cela, dit-il, «pour son courage de porter ce combat contre l'injustice à travers les députés du Parti démocratique sénégalais (PDS) et ceux de la majorité présidentielle ».

«Compte tenu du contexte actuel, des lourdes charges de malversations et de corruption dont sont accusés des membres du Conseil constitutionnel, des irrégularités constatées et de la décision partiale de ce même Conseil d'éliminer injustement Karim Wade, il aurait été très difficile, voire périlleux, de poursuivre le processus électoral », a-t-il soutenu.

« Le Président Macky Sall vient de répondre à l'appel pour la stabilité du pays »

En sus, selon Ass-Kaw, «cela donne au pays qu’est le Sénégal, l'occasion de se réorganiser, de sécuriser et de réorienter ses stratégies politiques et par la même occasion économiques vers des lendemains meilleurs ».