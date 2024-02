Report de la présidentielle : Embalo félicite Macky Sall

Umaro Sissoco Embalo a applaudi après la décision du président Macky Sall de ne pas tenir l'élection présidentielle à la date du 25 février. A travers un post sur X, il dit adresser ses "sincères félicitations" à son homologue.





Selon lui, il s'agit d'une "sage décision, prise ce 3 Février après concertation". Umaro Sissoco Embalo atteste que cette décision devrait permettre "d'aller vers des futures élections plus inclusives, plus justes et plus crédibles".