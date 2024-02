Report de la présidentielle : Influenceurs et artistes aux abonnés absents !









Sur la toile sénégalaise, comme à l’accoutumée lorsqu’il y a des tensions politico-sociales, les internautes interpellent les influenceurs, célébrités et artistes. Ce, pour qu’ils puissent se prononcer sur les situations difficiles que traverse le pays.





Malheureusement, la plupart, bien que porteurs de voix optent le plus souvent pour un « silence » jugé complice par certains Sénégalais.





Dans le cadre du report de l’élection présidentielle considérée comme une entorse faite aux institutions, rares sont ceux qui se sont exprimés pour faire part de leur indignation ou de leur non approbation.





Exception faite de Halima Gadji et Daara-J Family, qui ont fustigé la fermeture de Walfadjri et ont appelé au respect des lois et institutions sénégalaises.