Report de la présidentielle : La coalition «Ensemble pour Demain» salue la décision de Macky Sall

Suite à l’annonce du report de l’élection présidentielle de 2024, la coalition «Ensemble pour Demain» soutient le Président de la République Macky Sall. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, ce samedi 03 février, les leaders de ladite coalition ont salué et soutenu fortement la décision du Président Macky Sall. Laquelle abroge le décret convoquant le corps électoral à l’élection présidentielle prévue le 25 Février 2024.

« Les raisons de cette décision rassurent les leaders de la coalition car le Sénégal est un pays de dialogue, de fraternité et de démocratie très avancée. La commission d’enquête parlementaire mise en place par les honorables députés a pour mission d’apporter toute la lumière sur des accusations de corruption présumée et d’un processus électoral fustigé par la classe politique», ont-ils déclaré.

En fait, les membres de la coalition ont rappelé que l’article 42 de la constitution donne des prérogatives au chef de l’État, en ce sens que le ‘’Président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire’’. « Nous invitons les acteurs politiques à militer pour le triomphe de la vérité, à travailler main dans la main pour des institutions fortes et crédibles et à faire du Sénégal notre priorité », renseignent-ils.