Report de la présidentielle : La plateforme ETU JAM condamne et interpelle Macky Sall

« L'annonce du report de l'élection présidentielle du 25 Février 2024 met le pays dans une situation de tensions et de violences un peu partout, constatée avec le démarrage programmé de la campagne électorale » selon la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité « ETU JAMM ». Elle appelle à la paix et à la responsabilité citoyenne. Elle condamne toute forme de violences et de violation des droits humains susceptibles de soubresauts ou de menaces à la stabilité de notre Pays.





Sur le même sillage, l’entité dénonce l'arrestation de femmes candidates lors du rassemblement pacifique hier à Dakar. Pendant les manifestations, le signal du groupe Walfadjri a été coupé, sa licence retirée par le ministre de la communication. Cette attitude du gouvernement est également condamnée par la plateforme qui lance un appel au Président de la République pour le respect du calendrier électoral tel que défini par la Constitution pour la préservation de notre idéal de démocratie par l'organisation d'élections transparentes, apaisées, tenues à date échue dans un climat social apaisé.