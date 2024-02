Report de la présidentielle : La Task force républicaine de l’Apr «invite tous les Sénégalais à faire preuve de… »

La Task force républicaine de l’Alliance pour la République (Apr) se prononce sur le report du scrutin. «Ce 3 février 2024, le Président de la République Macky Sall a pris la décision d’abrogation du décret portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. C’est au nom du principe de séparation des pouvoirs et après une démarche d’élégance institutionnelle marquée par une concertation avec le Président du Conseil constitutionnel et tous les Présidents d’institution que le Président Macky Sall a pris cette sage décision qui permet, dans l’intérêt de la démocratie, que la lumière soit faite suite aux graves accusations liées au processus électoral», ont rappelé Abdou Karim Fofana et Cie.



Sur ce, «la Task Force républicaine salue et soutient totalement la décision du Président de la République et invite tous les Sénégalais à faire preuve de responsabilité dans le traitement de cette question.



Elle demande aux acteurs politiques et à la société civile de répondre à l'initiative du dialogue inclusif prise par le Chef de l’État dans l'intérêt supérieur de la Nation. En sus, la Task Force républicaine demande aux militants de l'Apr et de BBY de faire preuve de vigilance avec une totale sincérité militante pour expliquer et défendre cette décision hautement patriotique du Chef de l’État qui est soucieux du seul intérêt national dans la paix, la stabilité et le renforcement de la Démocratie.