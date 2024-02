Report de la présidentielle: « Un complot ourdi contre Amadou Ba », selon Mamoudou Ibra Kane

Les réactions se poursuivent à la suite du report du scrutin présidentiel au 15 décembre prochain. Le journaliste et leader du mouvement «Demain, c’est maintenant», Mamoudou Ibra Kane, n’est pas allé par quatre chemins pour dénoncer un « complot » contre l’actuel Premier ministre, pour lequel il faisait campagne après avoir renoncé à sa candidature déclarée.





«Le président de la République est en train de violer la constitution. Il avait dit qu’il ne se présenterait pas pour un troisième mandat pour une question d’honneur, aujourd’hui, il oublie cela. Il est en train de se tailler un délai supplémentaire pour rester au pouvoir », a-t-il déclaré sur Rfi.





Cela confirme, selon l’ancien directeur général du groupe Futurs Médias (Gfm), que « le chef de l’État avait renoncé suite à la pression et maintenant il montre sa vraie nature ».





Allant plus loin, M. Kane martèle : « C’est un complot qui est ourdi contre le Premier ministre Amadou Ba. On parle de sondage. Mais depuis quand un sondage peut être utilisé pour reporter une élection présidentielle ?».





« En 2012, lui-même savait qu’il ne pouvait pas remporter l’élection face au président Abdoulaye Wade et aux autres candidats au premier tour et il s’est contenté de 26% qui le qualifiaient au second tour. Et sur les bases des sondages existants, s’ils sont avérés, Amadou Ba est très bien placé pour l’emporter tout au moins se qualifier au second tour », a soutenu le journaliste, qui dénonce, dans la foulée, un manque de solidarité gouvernementale faisant allusion aux sorties médiatiques du ministre Mame Mbaye Niang et Cie contre le Premier ministre.