Report de la présidentielle : Le PDS et autres candidats «spoliés» ont jubilé à la permanence…

Après le discours à la nation prononcé, par le Chef de l’État sortant évoquant le report de la



présidentielle qui devait se tenir initialement le 25 février 2024, le Parti Démocratique Sénégalais ( Pds) a tenu un grand rassemblement à la permanence Mamadou Lamine Badji, ce samedi 3 février 2024. Ce, pour manifester son accord avec la décision prise par Macky Sall.



En effet, tous les militants, sympathisants du Parti Démocratique Sénégalais ( Pds) et la Coalition Karim 2024 ont apprécié le report des joutes électorales .



Cheikh Tidiane Gadio, Mamadou Diop Decroix, entre autres, présents



A l'entrée de la permanence, la joie se lisait déjà sur les visages des partisans de Wade fils. Des sons de tam-tams résonnent partout. Une ambiance indescriptible campe le décor. Les chansons de gloire à l'endroit de Karim Wade retentissent au grand bonheur des libéraux. «Je ne peux mesurer la joie qui m'habite aujourd'hui. C'est une décision à saluer car elle participe à la cohésion sociale. Mieux vaut appeler toutes les parties prenantes autour d'une table pour discuter de la situation du pays afin d'organiser des élections libres et transparentes, nous confie un militant.



Par ailleurs, le Pds a réservé un accueil chaleureux aux autres candidats spoliés à savoir, Cheikh Tidiane Gadio, Mamadou Diop Decroix, entre autres. Ce rendez-vous a été aussi une tribune pour eux d'exprimer leur satisfaction par la voix de Mohamed Ben Diop.



«Nous nous réjouissons de l'éclatante victoire que nous venons d'enregistrer. Rendons un hommage vibrant aux millions de Sénégalais qui ont porté et soutenu notre juste lutte pour l'inclusion. Nous félicitons tous les leaders de l'opposition aussi bien ceux qui avaient été écartés que ceux qui avaient été retenus et qui tous se sont regroupés en bloc compact pour exiger leurs droits à des élections inclusives », déclare-t-il. Avant de poursuivre : « Nous lançons un appel solennel à toutes les forces démocratiques pour un renforcement continu de notre unité notamment pour nous assurer que désormais notre pays vivra sous le gouvernement de règles démocratiques indiscutables ».



Dans la foulée, la formation politique de l'ancien Président Abdoulaye Wade se dit satisfaite du travail abattu à l'Assemblée nationale à travers son groupe parlementaire.



« Le Pds est composé de stratèges capables de lutter contre une injustice et cette belle victoire en est une parfaite illustration »



D’après les Libéraux, «le PDS est composé de stratèges capables de lutter contre une injustice et cette belle victoire en est une parfaite illustration ». Les soutiens de Karim Wade affirment que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas organiser un scrutin sur des conditions qui n'honorent pas la démocratie sénégalaise. Et une telle situation inédite pourrait ternir l'image de la justice sénégalaise.



«On ne peut pas comprendre que le Conseil Constitutionnel rejette la candidature de Karim Wade qui a renoncé à sa bi-nationalité et qui a rempli toutes les conditions d’éligibilité et ensuite laisser passer des candidats qui ont plusieurs nationalités. D’ailleurs, nous demandons que tous les candidats fassent l’objet d’enquête sur leur nationalité afin que les Sénégalais soient édifiés », affirme-t-il.



Selon lui, il est inacceptable que plus de 40 candidats spoliés injustement ne puissent bénéficier d’aucune possibilité de recours et que le Conseil constitutionnel veuille fermer les yeux sur la légèreté et les multiples irrégularités qui ont ponctué le contrôle des parrainages. « Nous exigeons que désormais leurs droits soient respectés et qu’ils soient tous remis dans le jeu », fait savoir Mohamed Ben Diop.



Le PDS avait déposé, ce vendredi, à l’Assemblée nationale, « une proposition de loi portant sur le report» » de la présidentielle du 25 février en vue d’examiner les conditions dans lesquelles le candidat Karim Wade a été exclu de la course à la présidentielle du 25 février 2024 et les accusations de corruption contre certains juges du Conseil constitutionnel.