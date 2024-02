Report de la Présidentielle : Le PS prend acte et exprime son ouverture au dialogue

Le Secrétariat exécutif national (SEN) du Parti socialiste (PS) s’est réuni en session exceptionnelle, le mardi 6 février 2024, pour analyser la situation politique nationale marquée par le report controversé de la Présidentielle qui a charrié de violentes manifestations (trois morts et plusieurs blessés ont été notés).







Après avoir pris acte du report décidé par le président Sall et entériné par l’Assemblée nationale, les verts de Colobane ont exprimé leur ouverture « au dialogue inclusif lancé par le chef de l’État, pour prendre en charge l’ensemble des préoccupations politiques exprimées ainsi que tous les dysfonctionnements notés, en vue de trouver les moyens d’y remédier efficacement ».





Dans cette perspective, le SEN du PS a appelé « tous les acteurs à faire preuve de retenue et de sérénité et d’œuvrer collectivement à la préservation de la paix civile, sans laquelle il n’y a point de salut pour notre pays ».





Le SEN a, par ailleurs, réitéré son « appartenance à la coalition Bennoo Bokk Yaakaar » et engage ses « militants et responsables à maintenir cette dynamique pour la stabilité politique et institutionnelle ».