Report des élections du 25 février 2024 : Dr Ibrahima Mendy salue la décision de Macky Sall

Le Président Macky SALL s’est adressé à la nation sénégalaise à seulement quelques heures du début de la campagne électorale de la présidentielle qui avait été fixée au 25 février 2024. Dans son discours tenu ce samedi, le chef de l’Etat a d'abord manifesté son attachement aux fondamentaux de la République, ce qui fera dire au responsable politique de l'APR Ziguinchor, Docteur Ibrahima Mendy que le chef de l'état, qui s'est aussi prononcé sur ce conflit ouvert sur un fond supposé de corruption de juges constitutionnels, a simplement estimé que la lumière doit être faite sur cette situation grave et confuse.



A cela, soutient toujours Dr Ibrahima Mendy, ''le cas d’une candidate qui a une double nationalité est venue perturbé et chamboulé tout le processus et doit aussi être élucidé''. ''Tout ceci constitue une violation de la Constitution et ainsi, les germes d’un contentieux pré et post électoral.'' argumente le Directeur de la DAPSA. Dr Ibrahima Mendy qui se félicite de la décision du chef de l'état qui, en sa qualité de Président et garant des institutions, ne pouvais intervenir selon lui entre les institutions par respect au principe de séparation des pouvoirs. ''Il a pris acte de la saisine du parti démocratique sénégalais, et en conséquence, compte tenu de la délibération en cours, a signé le décret abrogeant le décret portant convocation du corps électoral et invite l’Assemblée nationale à poursuivre son travail'' dit-il avant de se réjouir de l'annonce faite sur la tenue d'un dialogue national pour davantage réconcilier les Sénégalais.



''Macky Sall a une nouvelle fois, fait preuve de grandeur en réaffirmant son engagement a ne pas se présenter à la prochaine présidentielle, c'est qui est la manifestation d'une posture rassurante'' a insisté le responsable politique qui appelle les Sénégalais a faire preuve de patriotisme et de compréhension devant cette situation particulière, cet épisode particulier de la vie de notre démocratie'' souligne-t-il pour conclure.