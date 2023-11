Report des élections : Mame Boye Diao dit niet !









L'idée de reporter les élections présidentielles prévues en février 2024 est émise et suscite depuis les débats. Mame Boye Diao est catégorique. Il n'en est pas question" dit-il devant le jury du dimanche sur iRadio



Le candidat à la présidentielle est catégorique : "quels que soient les actes qui sont en train d’être posés, reculer les élections présidentielles d’une journée n'est pas une bonne idée". À l'en croire, "pour une nouvelle bouffée d’air, il faut un nouvel espace d'expression et seules des élections inclusives et transparentes peuvent le procurer". Il ajoute que "le simple fait que depuis deux ans ou trois notre pays soit dans une tension perpétuelle signifie que même si les manifestations ont cessé, les cœurs ne se sont pas apaisés".

Pour lui, "nos référentiels en matière de démocratie c’est la tenue à bonne date de deux grandes élections, l’élection présidentielle et les élections législatives. Nous avons connu deux alternances en 2000 puis en 2012. C'est pourquoi dit-il " Il ne faut pas dévoyer au nom d’intérêts égoïstes politiques, il ne faut pas dévoyer ce qui est l’image de notre pays dans le monde".

Par ailleurs, M. Diao rappelle qu’« en 2000 les conditions d’une élection transparente et inclusive n’étaient pas réunies selon certains. Pourtant, on a tenu de très belles élections qui ont abouti à la première alternance". Et d'ajouter " le Sénégal n'est pas une République bananière. Notre pays est une république sérieuse aux yeux du monde même si son image donne l'impression d'avoir été écornée. On est une référence en matière de démocratie".

Parrainage

Le nombre de candidats à la présidentielle sera réduit par le parrainage que beaucoup ne vont pas réussir selon les spécialistes. Mais " il n’est pas envisageable Mame Boye Diao de ne pas passer l’étape des parrainages". "Je suis maire de Kolda pour régler les préoccupations des Koldois. Donc, les Koldois vont régler ce problème. Le parrainage est très délicat, mais avec l’expérience que nous en avons eu ce qui m’importe c’est d’avoir des parrains sûrs pour être certain de passer. Parce qu’il n’est pas évident d’avoir 60.000 parrains sûrs dans ce pays" dit-il. Il reste tout de même optimiste. "À l’heure où je vous parle les délégations régionales sont en train de faire leur compilation, avant même le terme de l’objectif j’atteindrais l’objectif fixé" renseigne-t-il. D'ailleurs il n'accorde aucun crédit.

A ceux qui disent ne pas accorder un crédit à ces candidats qui ont cheminé avec le régime, il demande de faire autant avec tous les autres candidats. "Alors, n’accordons de crédit à aucune classe politique. Parce que tous ces candidats émanent presque tous d’un régime à quelques exceptions près. Si appartenir à une gouvernance avec Macky Sall disqualifie quelqu’un pour une candidature je voudrais que de la même manière que ceux qui ont exercé une quelconque responsabilité avec Senghor, Diouf et Wade soient disqualifiés" conclut le maire de Kolda.