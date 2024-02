Report du scrutin : L'Association des chefs de village invite la classe politique au dialogue

L'Association nationale des chefs du village était ce mercredi en conclave à Diourbel, pour se prononcer sur le report de la Présidentielle. Elle invite les acteurs politiques au dialogue national annoncé par le président Macky Sall. Le major Mamadou Faye et ses camarades ont aussi dénoncé les violences et la destruction des infrastructures et édifices publiques par des manifestants. Seneweb vous livre leur communiqué.





"Les membres de l'Association Nationale des Chefs de Village reconnue sous le Récépissé N°01995/MINT/DEGAT du 07/09/2020, se réunissent ce jour 14 février 2024 dans la Mairie de Diourbel capitale de l'arc-en-ciel du Mouridisme la cité religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba.





Chers homologues chefs de village de la région de Diourbel et d'ailleurs, chers Invités religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs, nous voilà vivre une période de troubles tous azimuts, une crise relative aux Présidentielles de 2024, une situation sociopolitique déplorable.





Les chefs de village du Sénégal se sont constitués en Association Nationale le 11 mars 2017, les objectifs principaux sont ainsi articulés : unir tous les chefs de village du Sénégal, animés d'un idéal commun pour créer entre eux des liens d'entraide et de solidarité. Accroître leurs capacités à jouer le rôle de relais de l'Administration centrale.





S'engager à promouvoir des Activités citoyennes et améliorer les conditions de travail des membres.





Dans le cadre de leurs activités citoyennes, l'Association Nationale des Chefs de village du Sénégal organise ce jour 14 février 2024 dans la Mairie de Diourbel son point de presse pour:





Demander à tous les Sénégalais, aux membres du Parti au Pouvoir comme de l'Opposition, à toutes les différentes Ethnies et de Religions, à toutes les forces vives du Pays de participer au Dialogue national demandé par son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal.





Cette rencontre ( Dialogue) pour la restauration de la Paix nationale permettra de nous communier, de nous serrer la main religieusement pour une Réconciliation Nationale durable dans le respect de la Constitution et de l'État droit.





l'Association Nationale des Chefs de village du Sénégal demande à toute la communauté sénégalaise, à toutes les Autorités administratives, religieuses et Coutumières, à notre jeunesse notre espoir du futur à la retenue, au calme: nous sommes tous embarqués dans le «SUNUGAL, Pays de la Téranga Légendaire, convoité par toutes les puissances étrangères : un coup d'œil à notre Devise: UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI »





La jeunesse sénégalaise, dans l'honneur l'Association Nationale des chefs de Village vous supplie d'arrêter toutes les violences et la destruction des infrastructures et édifices publiques.





Nous invitons les chefs religieux de formuler des prières pour la Paix dans les mosquées comme dans les églises.





L'Association nationale des chefs de village du Sénégal remercie et rend un vibrant hommage à son Excellence Monsieur Macky SALL et à l'ensemble des membres de son gouvernement d'avoir mis les chefs de village du Sénégal dans leurs droits et devoirs, dans leur dignité et à la revalorisation de leur Statut de chefs de village.





L'Association Nationale chefs Village Sénégal prie pour la Paix, dans toute l'étendue du territoire pour des élections présidentielles de 2024 calmes et paisibles, pour que notre << SUNUGAL continue à voguer dans les eaux de l'émergence socio- économique ».





Chers homologues chefs de village, fidèles partenaires journalistes, très chers invités merci de votre aimable attention"