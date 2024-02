Report Présidentielle : La Synergie des organisations de la société civile pour la paix préoccupée

La Synergie des organisations de la société civile pour la paix (SOS/Paix) est préoccupée par la décision du président Macky Sall concernant l’abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024, en violation des articles 31 de la Constitution et LO 137 du Code électoral.





"La Synergie des organisations pour la sauvegarde de la paix tient à souligner les conséquences, potentiellement déstabilisatrices, d’une telle décision pour la paix et la stabilité de notre pays. La gouvernance du processus électoral suscite des inquiétudes légitimes. Toutefois,

l’impératif d'enquêter de manière approfondie sur les allégations d'irrégularités dans le processus de vérification des candidatures ne saurait justifier une perturbation du calendrier électoral", indique-t-elle.





SOS Paix condamne avec la dernière énergie le report de l'élection présidentielle, car cela peut être une mesure qui peut affecter la démocratie et la volonté du peuple. Et "s'indigne de la décision unilatérale du président de la République soulignant l'importance d'une prise de décision concertée".





"Nous dénonçons les traitements et brimades de certains candidats à leur arrivée à la RTS pour l’enregistrement de leur message, conformément au planning du CNRA. Nous insistons sur la nécessité de reprendre le processus de préparation des élections et la fixation du délai de reprise, avec un consensus de tous les acteurs. Nous invitons le président de la République et les candidats à un dialogue sincère ouvert et inclusif dirigé par des experts indépendants dotés de pouvoirs de décision, de médiation et d’arbitrage dans le respect des dispositions de la Constitution relatives à la durée du mandat du président de la République", indique SOS Paix dans son communiqué parvenu à Seneweb.