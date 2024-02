Report Présidentielle : Le coordinateur du mouvement Tabax Sa Rew invite au respect des règles démocratiques

Le coordinateur du mouvement Tabax Sa Rew, Aly Tounkara, condamne avec la dernière énergie le report de l'élection présidentielle.





Selon lui, le calendrier électoral constitue le fondement du pacte démocratique qui représente l’expression de la volonté populaire. ‘’Le respect de cette échéance revêt une importance cruciale pour garantir la légitimité de nos institutions et assurer la stabilité du Sénégal. Nous sommes en droit de nous interroger sur la pérennité de nos principes démocratiques. Nous devons nous rappeler que la légitimé découle de la confiance du peuple et du respect des règles démocratiques établies", lit-on dans un communiqué du coordinateur de Tabax Sa Rew.





Tounkara affirme qu’au-delà du 2 avril 2024, il est impératif que chaque citoyen sénégalais reste vigilant et fait face collectivement à cette situation, car le non-respect du calendrier électoral remet en question la légitimité du président de la République en place, Macky Sall.