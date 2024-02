Report Présidentielle : Les partisans de Dethie Fall dénoncent une forfaiture

La décision du président Macky Sall de reporter sine die l’élection présidentielle prévue le 25 février prochain est restée en travers de la gorge des responsables communaux du Parti républicain pour le progrès (PRP) de Dethie Fall. Ils ont réagi au cours d’un point de presse.





« À la suite de l’adresse improvisée et inopportune du président Macky Sall annonçant le report sine die de l’élection présidentielle du 25 février prochain, nous, militants et responsables du Parti républicain pour le progrès (PRP), à la suite de notre président et candidat Dethie Fall, dénonçons avec la dernière énergie ce qu’il est convenu de qualifier de coup d’État constitutionnel de la part du régime honni de Macky Sall », a flétri le docteur Ibrahima Diallo, responsable de l’instance communale de Kaolack.





Des partisans de l’ancien collaborateur d'Idrissa Seck mettent en avant la remise en cause de leurs efforts lors de la collecte des parrainages et de leur investissement à l’image de leur mentor pour aller à la rencontre des Sénégalais à la base.





Pour autant, la section PRP de la capitale du Saloum ne compte pas passer par pertes et profits ce qui est qualifié de coup d’État constitutionnel. « Face à cette situation inédite d’accaparement des institutions par l’appareil de l’APR et de ses alliés au détriment des forces populaires et démocratiques, appelons, dans les meilleurs délais, au respect du calendrier électoral", a mis en garde le D Diallo.