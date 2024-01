''Répression préélectorale" : HRW dresse un tableau sombre du Sénégal

"Sénégal : Répression préélectorale". Tel est l'intitulé du dernier rapport de Human Rights Watch (HRW) consacré au Sénégal. Dans ce document, l'organisation de défense des Droits de l'homme est d'avis que "les autorités sénégalaises répriment l’opposition, les médias et la société civile, à l’approche des élections générales qui doivent se tenir le 25 février 2024".







Human Rights Watch ajoute que "cette répression a commencé en 2021, dans le contexte des procédures judiciaires concernant l'opposant Ousmane Sonko et de préoccupations suscitées par l’éventualité d’un troisième mandat du président Macky Sall. Mais il y a eu une vague d’arrestations d’opposants politiques et de dissidents au cours des derniers mois".





Selon des groupes de la société civile et des partis d’opposition, près de 1 000 membres et militants de l’opposition ont été arrêtés dans tout le pays, depuis mars 2021, ajoute le rapport qui souligne que 79 personnes ont présenté une demande au Conseil constitutionnel pour être candidates à l’élection présidentielle, dont Amadou Ba, actuel Premier ministre du Sénégal et membre de la coalition au pouvoir, et Ousmane Sonko, leader de l’opposition emprisonné et dirigeant du parti politique dissous Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF).





À l’issue du processus de vérification du Conseil constitutionnel, elles ne sont plus que 20. La candidature d’Ousmane Sonko a été rejetée sur la base de sa condamnation par la Cour suprême du Sénégal à six mois de prison pour diffamation à l’encontre d’un ministre.





« La promesse du président Macky Sall d’organiser des élections libres et équitables est en contradiction avec le fait que les autorités remplissent les prisons de centaines d’opposants politiques depuis trois ans », a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. « Les autorités devraient s’assurer que tous les Sénégalais sont en mesure d’exprimer librement leurs opinions et d’exercer leur droit de vote de manière équitable et pacifique. »





Il est, par ailleurs, indiqué qu'entre novembre 2023 et janvier 2024, Human Rights Watch a interrogé en personne et par téléphone 34 personnes, dont neuf membres de partis d’opposition, 13 membres de groupes de la société civile sénégalaise, six journalistes, deux professeurs d’université, trois avocats sénégalais et trois proches d’activistes. Elle dit également avoir examiné des reportages de médias nationaux et internationaux, des photographies montrant les blessures d’un manifestant à la suite d’actes de torture en juin 2023 et son dossier médical, ainsi qu’une vidéo montrant des gendarmes qui torturent un manifestant, également en juin. "Les manifestations violentes de mars 2021 ont conduit les autorités sénégalaises, invoquant la nécessité de protéger la sécurité publique, à restreindre la liberté de réunion en interdisant les meetings, les manifestations et les rassemblements publics. Le 29 décembre 2023, les autorités locales de la capitale, Dakar, ont interdit un meeting prévu le 30 décembre au cours duquel Ousmane Sonko devait être investi candidat à l’élection présidentielle, alléguant une menace pour l’ordre public", a notamment fait constater Human Rights Watch.





D'après les données fournies par l'ONG, les journalistes ont déclaré que depuis 2021, ils subissent une pression accrue de la part des agents du gouvernement et des forces de sécurité dans l’exercice de leur profession, ainsi que des arrestations arbitraires et des intimidations. Des dizaines de journalistes ont été arrêtés de manière arbitraire, menacés verbalement et agressés physiquement. Des médias ont été suspendus et les autorités ont imposé des restrictions arbitraires à l’accès à l’Internet mobile et aux réseaux sociaux.