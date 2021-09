Retournement spectaculaire : Fatoumata Ndiaye (Fouta Tampi) tresse des lauriers à Macky

Rétropédalage à 180 degrés. Très virulente contre Macky Sall et son régime, Fatoumata Ndiaye, leader du mouvement "Fouta Tampi", ravale ses vomissures.





"Il y a eu des changements et il faut le reconnaître (…) Macky Sall est en train de refaire la route du Dandé Maayo, la circulation est y est maintenant fluide. Nous avons aussi la pose de la première pierre de l'hôpital de Ourossogui. Nous ne sommes pas des ennemis du Président (…) Il a fait ce qu'il peut et il faut le reconnaître et nous le remercions", a-t-elle déclaré.