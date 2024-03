Retrait de candidature : les mandataires de Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye, le greffier et le gendarme

Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye, les deux autres candidats secours de l’opposant Ousmane Sonko, ont annoncé le retrait de leur candidature pour soutenir Bassirou Diomaye Faye dans la course à la Présidentielle du 24 mars prochain. Mais, ils n’ont pas eu gain de cause.



Contacté par Les Échos, le mandataire de l’ancien collaborateur de Me Abdoulaye Wade révèle que le Conseil constitutionnel a refusé de réceptionner leurs lettres de renonciation. « On parle de rejet, mais la vérité des faits, c’est que notre demande ainsi que celle de Cheikh Tidiane Dièye n’ont même pas été examinées. Donc, on ne peut pas parler de rejet dans ce cas de figure », indique M. Diakhaté.



Celui-ci explique qu’une fois sur place, jeudi matin, « le greffier lui a demandé de revenir dans l’après midi afin qu’il puisse parler à ses supérieurs. »



Mais, à son retour, vers 14 heures, en compagnie du mandataire de Cheikh Tidiane Dièye, ils ont été tout bonnement « éconduits » par le greffier, qui leur a fixé un nouveau rendez-vous pour le 29 mars, bien après la tenue de la Présidentielle de dimanche prochain.



D’après le journal, les mandataires, loin d’avoir dit leur dernier mot, font appel à un huissier pour constater les faits. Là aussi, ça ne passera pas. Ils soutiennent que le greffier a « fait appel à un gendarme » pour les chasser des lieux.