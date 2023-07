Retrait de la Guinée de l’OMVS : Thierno Alassane Sall appelle au dialogue

Le président de la République des valeurs/Réewum Ngor, Thierno Alassane Sall, trouve «non souhaitable» la «sortie de la Guinée de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)». Pour lui, «ce serait un coup dur porté à l'idéal d'intégration sous-régionale». Aussi de rappeler : «Nous partageons le fleuve Sénégal, et plus encore. Pour la prospérité de nos nations, nous devons inéluctablement cheminer ensemble.»





Le candidat à l’élection présidentielle de 2024 rappelle que «le Premier ministre guinéen est revenu sur les raisons de la suspension de la participation de son pays à l’OMVS : retards dans le financement et la réalisation du projet Koukoutamba, non prise en compte des intérêts stratégiques et sous-représentation de son pays dans les effectifs de l’OMVS ainsi que l’absence de représentants dans les instances de décision».





Et de poursuivre : «Le gouvernement du Sénégal, par la voix de son porte-parole, a commenté cette décision de suspension, en affirmant que la Guinée s’adresse à l’OMVS en tant qu’entité et non au Sénégal.»





Toutefois, il pense que «tout semble indiquer que l’OMVS n’est qu’un prétexte pour exprimer un malaise qui, si on n’y prenait pas garde, pourrait déboucher sur une crise entre pays membres».