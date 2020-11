Réunion Mansour Faye et transporteurs : Abdoul Aziz Thiam rend l’âme après le déjeuner

La triste nouvelle est donnée par les services du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Ils ont, à travers un communiqué, informé que le samedi 21 novembre 2020, le ministre Mansour Faye a rencontré, à la salle Ceiba de la Sphère ministérielle 2 de Diamniadio, les acteurs du transport du Sénégal (concessionnaires de véhicules, transporteurs, responsables de sociétés privées, exploitants des auto-écoles, responsables des gares routières, chauffeurs, syndicalistes, associations des usagers de la route et associations de lutte contre l’insécurité routière).« Les échanges, qui ont duré quatre heures, se sont déroulés dans un climat apaisé, de confiance mutuelle et d’espoir en l’avenir des transports routiers. Malheureusement, Abdoul Aziz Thiam, adjoint de Modou Ndiaye, secrétaire général de SYNAGTRENS, arrivé à la fin de la rencontre a eu un malaise et a rendu l’âme après le déjeuner offert aux participants », ont-ils révélé.Par ailleurs, dans le document repris par Libération online, « cette rencontre de prise de contact a été l’occasion pour le ministre Mansour Faye de revenir sur l’importance que Son Excellence, le Président de la République, Monsieur Macky Sall accorde aux réformes initiées dans le sous-secteur des transports pour améliorer les services des transports routiers ».« Les acteurs des transports routiers ont saisi l’occasion de ce premier face-à-face avec leur ministre de tutelle pour formuler, à son endroit, des prières et pour lui souhaiter la bienvenue. Ils en ont profité pour exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment les tracasseries routières, le renouvellement du parc automobile et la désunion des organisations des acteurs du sous-secteur », a-t-on indiqué.