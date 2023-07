Révision constitutionnelle: Macky Sall va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale ?

Comme annoncé par le Président de la République, Macky Sall, les projets de loi visant à appliquer les conclusions du dialogue national ont atterri sur la table des députés. Parmi ces textes, il y a la révision constitutionnelle notamment les dispositions des articles 29 et 87 de la charte fondamentale. Mais une lecture minutieuse a permis d'entrevoir une possibilité pour le chef de l'Etat de dissoudre l'Assemblée nationale pour un éventuel couplage de la présidentielle et des législatives.





En effet, dans l'exposé des motifs dudit projet, il est clairement indiqué que "pour répondre aux nécessités de rationalisation du calendrier électoral et d'une meilleure harmonisation des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il est procédé à la suppression de la période pendant laquelle il ne peut être procédé à la dissolution de l'Assemblée nationale".





Dans le texte en vigueur, il est dit que "le président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale (...) Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature".





Mais dans le nouveau texte, il est supprimé le deuxième alinéa.





Il est également ajouté que "le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après la date de la publication dudit décret". Ce qui veut dire que le chef de l'Etat peut dissoudre l'institution parlementaire et coupler les deux élections. Mais à quelle fin ?