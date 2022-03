Révision des listes électorales : La Coalition Gueum sa Bopp appelle à la mobilisation de ses troupes

Bougane de Gueum sa Bopp appelle à la mobilisation

En vue de la révision des listes électorales, le mandataire de la Coalition Gueum sa Bopp, chargé des élections invite tous les mandataires désignés à se rapprocher des commissions instituées afin de prendre toutes les dispositions pour représenter la Coalition.





"Les responsables de cellule, de sous cellule et le réseau des élèves et étudiants Gueum sa Bopp (REEL), en rapport avec tous les responsables d'instance de base sont priés de mobiliser les primo inscrits, militants et sympathisants en vue de leur enrôlement", indique le communiqué signé par Kalidou Niasse, mandataire national de la Coalition.









Il invite par ailleurs les coordonnateurs provisoires au niveau de la diaspora à prendre part à cette campagne d'inscriptions et à initier des caravanes de mobilisation et d'enrôlement auprès des commissions itinérantes.