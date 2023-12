Révolution Industrielle au Sénégal : Anta Babacar veut créer une Marque automobile Nationale

Anta Babar mêle audace et vision depuis le démarrage de son chemin politique. Hier à Diourbel, la présidente du mouvement ARC a annoncé une révolution industrielle au Sénégal. Mettant en avant la création d'une marque automobile et la fabrication d'un SUV électrique made in Sénégal, ainsi que le développement de marques d'électroménager locales. Objectif ? dynamiser l'économie nationale.





L'objectif principal est ambitieux : d'ici 2029, produire un SUV électrique de 300 chevaux et de 500 km d'autonomie, entièrement conçu et fabriqué au Sénégal par des Sénégalais. Pour atteindre cet objectif, Anta Babacar préconise un partenariat public-privé, impliquant l'État sénégalais, des investisseurs privés nationaux, et un constructeur international majeur. Le choix du constructeur se fonde sur sa volonté de transfert de technologie, de formation de la main-d'œuvre locale, et d'encadrement de la recherche-développement.





Cette proposition s'appuie sur le soutien volontariste de l'État, prêt à prendre des risques économiques et financiers pour assurer le succès du partenariat. L'accent est mis sur la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et le développement de la recherche-développement afin de créer, en un temps record de trois ans, un moteur électrique adapté à l'environnement sénégalais. Parallèlement, des filières de fournisseurs, résultant du partenariat public-privé, seront établies, stimulant la création de nombreuses PME sénégalaises spécialisées dans divers domaines liés à l'industrie automobile.





Une fois le prototype achevé, testé, et validé, le véhicule fera l'objet d'une célébration nationale, marquant le début de la production en série. L'objectif est de décliner la fabrication en plusieurs modèles pour répondre aux besoins variés, allant des véhicules administratifs au transport interurbain, encourageant ainsi la préférence nationale chez les consommateurs.





Dans la même perspective, Anta Babacar propose l'établissement de partenariats similaires pour créer deux ou trois marques d'électroménager made in Sénégal. L'objectif à court terme est de réduire la dépendance aux importations en fabriquant localement des appareils de ventilation, de climatisation, de froid, de cuisine et de grande restauration, contribuant ainsi à renforcer l'autosuffisance industrielle du pays.





Cette proposition, audacieuse et pragmatique, représente une vision novatrice pour le Sénégal, promouvant la création d'emplois, le transfert de technologie, et l'autonomie dans des secteurs clés de l'industrie. La réussite de cette initiative pourrait ouvrir la voie à de nouveaux défis, notamment dans la fabrication de scooters électriques et de moteurs électriques pour des véhicules de plus grande envergure.