Risque de télescopage : Amadou Ba et le tandem Diomaye Faye-Ousmane Sonko attendus ce dimanche à Kolda

C'est le dimanche de tous les dangers à Kolda, dans cette campagne électorale pour le scrutin du 24 mars prochain. À la pêche aux voix auprès des populations, la coalition DiomayePrésident est attendue à Kolda ce dimanche. Le duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye vient battre campagne au Fouladou. Les militants de cette coalition de l'opposition sont à pied d'oeuvre pour réussir le pari de la mobilisation.







Pour un accueil populaire et exceptionnel, Famara Mané dit "Adjiba" et ses camarades de DiomayePrésident ne laissent rien rade. Des réunions de concertation aux petits matériels aux couleurs de la coalition, en passant par d'autres stratégies de mobilisation, les camarades d'Ousmane Sonko se disent prêts à dérouler le tapis rouge au leader de l'ex-Pastef et à sa délégation.





Idem chez les militants de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar qui attendent leur candidat Amadou Ba aujourd'hui aussi. Du côté du mouvement Kolda debout avec, à sa tête ,Abdourahmane Baldé dit ""Doura", DG de la LONASE, les préparatifs vont bon train. Doura et ses nombreux militants comptent mettre à profit tous les moyens pour une forte mobilisation en faveur de leur candidat Amadou Ba. Le DG du CROUS, en compagnie du ministre Moussa Baldé, travaille à réussir aussi le pari de la mobilisation.





Sur le même sol de Kolda, ces deux coalitions opposées vont battre campagne, ce dimanche de tous les dangers, selon des observateurs qui craignent d'éventuels affrontements entre les militants de l'opposition et ceux du pouvoir.





D'ailleurs le khalife général de la famille chérifienne de Saré Mamady est monté au créneau pour appeler à une élection dans la paix et dans le calme, loin de la violence. "Nous demandons aux uns et aux autres de garder leur calme et à savoir que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare, et que notre cher Sénégal est au-dessus de tout", a déclaré El Hadj Cherif Léhib Aidara dans un communiqué rendu public.