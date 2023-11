ROUTE KHOMBOLE - NDIEYE SIRAKH - FISSEL : Une vieille doléance de 63 ans en passe d’être concrétisée par le Premier ministre

Le Premier ministre Amadou Bâ a lancé, au cours de sa tournée économique dans la région de Thiès, les travaux de construction de la route Khombole - Fissel en passant par Ndiéyène Sirakh. Un acte marquant le début de concrétisation d’une doléance vieille de plus de 63 ans.





L’axe routier Khombole – Ndiaganiao - Fissel, qui traverse la commune de Ndiéyène Sirakh, sur un linéaire de 42 km, est une doléance récurrente posée par les populations depuis les indépendances. Depuis lors, beaucoup de promesses ont été faites par les différents régimes, mais qui n’ont jamais été tenues.





Et c’est le Premier ministre Amadou Bâ, qui, dans le cadre de sa tournée économique dans la région de Thiès, a posé un acte majeur, à Ndiéyène Sirakh, procédant au lancement des travaux de construction de cette route, pour un coût de 12,6 milliards F CFA.





« La réalisation de cette route constitue une préoccupation majeure pour les populations, qui doivent savoir que la préoccupation au quotidien du président Macky Sall, c’est de régler leurs problèmes », souligne le chef du gouvernement, qui ne manque pas d’indiquer : « La mobilité à travers la construction de routes est une dimension importante, dans la quête de l’émergence ».





Pour cette raison, il se dit « très heureux d’être à Ndiéyène Sirakh, pour lancer les travaux de construction de cette route stratégique, dont les travaux ont déjà été entamés à partir de Ndiaganiao et il n’est pas exclu, dans la mesure du possible, qu’une autre équipe démarre par Khombole, histoire d’accélérer les travaux ».





Avec ce projet, se réjouissent les populations, « le président Macky Sall a enlevé une grosse épine des pieds des populations de toute une contrée. Le chef de l’État avait annoncé la couleur dans son message à la nation du 31 décembre 2021 et aujourd’hui, c’est le début de réalisation d’un rêve des populations. La route va booster l’économie et la croissance locale, mais aussi la mobilité, notamment lors des grands évènements religieux comme les Gamous de Thiénaba, Tivaouane, Ndiassane, mais aussi le grand Magal de Touba ». Cette route, selon les habitants des localités bénéficiaires, « continue de causer la galère aux populations, notamment celles de la commune de Ndiéyène Sirakh qui, depuis 1960, n’a encore bénéficié d’aucun centimètre de route goudronnée ».





Ils expliquent que « L’état chaotique de la route était décrié partout dans la zone, pourtant économiquement viable. C’est ainsi qu’il constituait un frein au développement local et occasionnait même la recrudescence des maladies respiratoires, avec la nuée de poussière qui enveloppe les maisons, chaque fois qu’un véhicule passe. L’état de dégradation de cette route a plongé toute une zone dans un enclavement sans commune mesure, avec un impact très négatif sur toutes les activités économiques ».