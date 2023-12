Rufisque : Amadou Ba a lancé des travaux d’aménagement et de pavage sur 39 km

Le Premier ministre, Amadou Ba, a procédé au lancement des travaux d’aménagement et de pavage du boulevard des 30 mètres de la ville de Rufisque. Le chantier s’étend sur 39 kilomètres, selon un document de l’Ageroute, l’Agence des travaux et de gestion des routes.



‘’Le coût total de ces travaux est de 17,5 milliards de francs CFA’’, a déclaré M. Ba, ajoutant que la durée des travaux sera de vingt mois.



‘’Ces travaux font partie d’un programme spécial de désenclavement, qui est le fruit d’une volonté de corriger les disparités sociales’’, a-t-il ajouté.



Les travaux lancés vont servir à ‘’désenclaver le département de Rufisque’’, a assuré le chef du gouvernement, promettant qu’ils permettront en même temps de ‘’renforcer l’accès des populations urbaines aux infrastructures routières et de faciliter leur déplacement en toute sécurité’’.



Le Premier ministre a annoncé, par ailleurs, l’exécution prochaine d’un ‘’programme spécial’’ destiné à la ville de Rufisque, qui va coûter 80 milliards de francs CFA.



‘’Un conseil présidentiel se tiendra dans la ville de Rufisque, au cours duquel sera dévoilé le programme triennal, comme cela a été fait dans d’autres villes telles que Kédougou, Kaolack et Fatick’’, a-t-il dit.



Les communes de Bargny, Sangalkam, Sébikhotane, Diamniadio, Yène et Bambilor, proches de Rufisque, vont bénéficier de ce programme, selon Mamadou Ndao, le secrétaire général de l’Ageroute.



‘’L’exécution des travaux va prendre en compte l’assainissement, l’éclairage et les espaces verts’’, a précisé M. Ndao.