Rufisque : La Coordination du PS se démarque et refuse de parrainer Amadou Ba

La Coordination du Parti Socialiste de Rufisque, sous la férule de Abdou Karim Mbengue, prend le contre-pied du Bureau politique national sur le choix affiché de soutenir la candidature de Amadou Ba. “Ici à Rufisque, après une large consultation des camarades et sympathisants des 4 coordinations, des mouvements citoyens qui partagent avec nous la même vision, nous avons décidé de ne pas suivre cette position du SEN et du BP. Nous ne parrainerons pas le candidat proposé par le Parti qui n’a pas respecté les procédures en vigueur et qui refuse systématiquement de retenir une candidature socialiste”, lit-on dans le communiqué de la Coordination de Rufisque. M. Mbengue et ses camarades appellent à “la renaissance des socialistes et du socialisme”. Voici l’intégralité du communiqué.





Chers responsables de coordinations,

Chers camarades et sympathisants,

Chers invités, Mesdames et Messieurs

Le Parti Socialiste du Sénégal qui fête cette année ses 75 ans d’existence, est véritablement à la croisée des chemins. Après avoir exercé les pouvoirs (exécutifs et législatifs) pendant près de 40 ans, il s’est retrouvé dans l’opposition en 2000 et y a joué un rôle majeur pendant 12 années. Ce rôle a été le même au sein de la Coalition BBY après la victoire du Président Macky SALL en 2012.

Dans la perspective de l’élection Présidentielle de Février 2024, le séminaire organisé par le bureau politique du Parti les 11 et 12 Février 2023 devait être l’occasion de procéder à un diagnostic sans

complaisance, un état des lieux sur le fonctionnement des différentes composantes du PARTI, évaluer son rôle dans BBY et sur l’échiquier politique , ses performances , son fonctionnement interne, son attractivité, l’éventualité du regroupement de la famille socialiste et dégager de nouvelles orientations pour les prochaines années.

Les 50 recommandations retenues à l’issue de ce séminaire devaient permettre d’approfondir les réflexions et les faire valider par les structures appropriées.

S’agissant de l’élection Présidentielle de 2024, les procédures en vigueur voudraient que toutes décisions concernant la participation du Parti à cette élection majeures résultent d’une consultation de toutes les structures de base à savoir les coordinations.

Comme nous l’avons constaté, cette procédure n’a pas été respectée ; seuls le Secrétariat Exécutif National (SEN) et le Bureau Politique (BP) se sont réunis pour proposer que :

- Le Parti ne présente pas de candidat socialiste ;

- Le Parti ne présente pas un candidat socialiste à la candidature de BBY malgré la présence de 11 candidats issus d’un même parti ;

Ces 2 structures proposent donc de soutenir le candidat « désigné » par le Président de la Coalition BBY.

Le Comité Central (qui est la structure qui dirige le Parti entre 2 congrès conformément à l’article 28 des statuts) n’a pas été convoqué.

Aucune des 138 coordinations à travers le pays, aucune coordination ou structure du Parti de la Diaspora n’a été consulté.

Ici à Rufisque, après une large consultation des camarades et sympathisants des 4 coordinations, des mouvements citoyens qui partagent avec nous la même vision, nous avons décidé de ne pas suivre cette position du SEN et du BP.

Nous ne parrainerons pas le candidat proposé par le Parti qui n’a pas respecté les procédures en vigueur et qui refuse systématiquement de retenir une candidature socialiste.

Nous allons poursuivre les concertations avec tous les camarades soucieux de la préservation de l’idéal socialiste de nous concerter en vue du choix du candidat qui va porter l’espoir de notre pays et qui sera conforme à nos convictions.

Par ailleurs, au-delà de la prochaine échéance électorale, nous appelons à une RENAISSANCE DU SOCIALISME ET DES SOCIALISTES par la définition d’un NOUVEAU PROJET de Gouvernance économique, sociale et démocratique.

Oui le SOCIALISME, c’est un idéal de progrès qui combat les inégalités, prône la justice sociale, l’Etat de droit, combat la pauvreté et le chômage notamment des jeunes, prône le développement.

Notre SOCIALISME devra se réinventer et s’adapter à notre époque et au contexte socio-économique.

Nous lançons un appel à tous les socialistes Sénégalais d’ici et de la diaspora à nous regrouper autour de ce projet de RENAISSANCE afin

de créer un espoir nouveau, une confiance retrouvée pour de belles reconquêtes ;

Cet Appel lancé ici dans cette ville mythique de Coumba Lamb, revêt un caractère symbolique au vu de rencontres majeures tenues par les Socialistes à RUFISQUE depuis le BDS.

C’est par cet Appel de Rufisque que je conclue et vous remercie de votre aimable attention.

Vive les Socialistes !

Vive Rufisque !

Vive le Sénégal !