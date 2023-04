Saccage de la maison de Farba Ngom : Le maire de Ranérou parle d’un acte barbare et criminel

Lors d’un point de presse tenu au CICES, les jeunes de Ranérou ont apporté leur soutien au maire d’Agnam dont la maison a été vandalisée le vendredi 21 avril 2023. Par la voix d’Amadou Harouna Diallo dit "Galo Diallo", les sympathisants de Farba Ngom ont fustigé cet acte qu’ils qualifient de criminel et barbare.





«Des partisans du mal, des individus malintentionnés ont mis le feu chez l'honorable député et maire de Agnam, Farba Ngom. Il s’agit là d'un acte criminel que nous jeunes de Ranérou et l'ensemble des populations de notre département condamnons fermement. Et il ne doit pas rester impuni», a-t-il déclaré.





Par ailleurs, le maire de Ranérou exprime sa solidarité et dénonce ‘’une attitude odieuse et répréhensible’’. Car, selon lui, «le seul tort du député serait sa proximité avec le président de la République, Son Excellence Macky Sall».





Dans ce sillage, le haut conseiller des collectivités territoriales invite l'Etat à prendre toutes ses responsabilités pour traquer «les malfaiteurs» afin de les mettre hors d'état de nuire. «Il est alors inadmissible de laisser la place à des fauteurs de trouble dont le seul but est de saper l'ordre public pour créer le chaos dans notre paisible pays».





A cet effet, les jeunes de Ranérou se disent prêts à se constituer en bouclier contre les individus qui prennent pour cibles leurs responsables politiques pour créer la psychose et la stigmatisation.