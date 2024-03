Saint-Louis : Déthié Fall ambitionne de relancer le tourisme et de tirer la pêche des eaux troubles

Le candidat à la présidentielle Déthié Fall a clôturé sa campagne électorale dans son fief à Saint-Louis, une ville chargée d'histoire et de symboles pour le Sénégal. Accueilli chaleureusement par ses partisans, il a livré un message sur l'importance stratégique de la ville dans le développement économique et social du pays.





En effet, Déthié Fall a mis l'accent sur sa vision de redonner au secteur du tourisme son lustre d'antan. Conscient du potentiel inexploité de Saint-Louis en tant que destination touristique, il s'est engagé à investir dans la promotion et la revitalisation de ce secteur. En mettant en valeur le riche patrimoine culturel et naturel de la région, il espère attirer davantage de visiteurs et de retombées économiques.





Mais ce n'est pas tout. Le candidat a également évoqué sa volonté de travailler sur la pêche, une industrie traditionnelle mais essentielle pour de nombreuses communautés côtières. Il compte mettre en place des politiques et des programmes de soutien adaptés .Ce dernier aspire à moderniser ce secteur, à créer des emplois et à assurer une gestion durable des ressources marines.