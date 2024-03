Saint-Louis : Engouement et ferveur autour de Anta Babacar Ngom

La présidente du mouvement ARC, Anta Babacar Ngom Diack, a été accueillie par une foule compacte lors de sa campagne électorale dans la vieille ville.



La candidate a déchainé les passions et soulevé les foules à travers les rues de la cité. Cette forte mobilisation témoigne du soutien grandissant envers la candidature d'Anta Babacar Ngom Diack. Les habitants de Saint-Louis ont semblé être séduits par sa vision et leur espoir en un changement pour l'avenir. La présidente du mouvement ARC s'est imposée comme une figure incontournable de la campagne électorale de 2024, et cette étape à Saint-Louis restera dans les annales comme un moment fort de sa candidature.