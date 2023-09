Saint-Louis : Le gouverneur invite Malick Gakou à se conformer à la loi (document)

Candidat à la Présidentielle de 2024, Malick Gakou, le leader du Grand parti, est en tournée dans certaines régions du pays, depuis quelques jours. Toutefois, cela n’a pas sans heurts.





Après Matam, Malick Gakou a vu son cortège arrêté à Podor. Ce qui a provoqué le courroux de ses partisans. Gakou, qui était attendu à Saint-Louis hier, a été bloqué par un arrêté du gouverneur de Saint-Louis.





Expliquant la situation, le chef de l’exécutif régional a renvoyé le patron du Grand parti aux lois qui garantissent le droit de manifester ou de tenir une réunion sur la voie publique. « Il m’a été donné de constater votre présence dans le département de Podor, à la tête d'une procession motorisée, depuis la nuit de 18 au 19 septembre 2023, en provenance de la région de Matam. Selon toute vraisemblance, cette activité se poursuivrait dans les autres départements de la région de Saint-Louis.





À cet effet, je voudrais vous rappeler que la libre circulation des personnes et des biens ainsi que les manifestations et autres réunions sont rigoureusement encadrées par un dispositif législatif, lorsqu’il s’agit de la voie publique. Aussi, l'absence de déclaration d’une manifestation sur la voie publique auprès de l’autorité administrative compétente, s’assimile-t-elle à un attroupement, obligeant les forces de sécurité à procéder à sa dispersion. Dans ce sens, je vous renvoie aux dispositions de la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions et à celles de la loi n°74-13 du 24 juin 1974 abrogeant et remplaçant certaines dispositions du Code pénal. Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir prendre, en toute responsabilité, les mesures nécessaires afin de mettre un terme à cette situation », a mentionné dans un document le gouverneur de Saint-Louis.