Saint-Louis : Le torchon brûle entre les Amazones de Mansour Faye et Momar Dièye

Dans un communiqué sans équivoque, les Amazones de Mansour Faye, fidèles à leur engagement envers la coalition BBY de Saint-Louis, ont vivement réagi aux actions de Momar Dièye. Qualifié de "pantin" au sein de la coalition présidentielle, ce dernier est accusé de s'adonner à des pratiques telles que le chantage, la manipulation et la duperie sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et WhatsApp.





Les Amazones soulignent que Momar Dièye, surnommé "Tonton H24 sur Facebook" et "H24 WhatsApp" dans la ville tricentenaire, "n'a jamais occupé de rôles significatifs, malgré ses prétentions de militant de la première heure. Les accusations de répétition constante de menaces de démission et de paroles creuses rythment son comportement".





Le communiqué met en lumière les critères nécessaires pour prétendre à des responsabilités au sein de la coalition BBY, tels que "la construction d'une base solide, l'entretien des militants, l'occupation de l'espace médiatique et, surtout, la contribution utile à la coalition".





Ces Amazones déclarent que Momar Dièye n'est plus membre de l'APR depuis longtemps, mettant ainsi en doute sa légitimité à formuler des critiques. L'accent est mis sur le respect envers le coordonnateur départemental, le ministre et maire Mansour Faye, et le président de la coalition, Son Excellence Macky Sall. Les Amazones affirment leur engagement en tant que fer de lance de la coalition, à l'approche de l'élection présidentielle, prêtes à relever les défis pour assurer une victoire certaine au soir du 25 février 2024.





Toujours dans le communiqué, les Amazones lancent un appel à Momar Dièye, surnommé aussi "Tonton Facebook H24", "à laisser tranquille ABC (Alioune Badara Cissé) national reposer en paix", tout en réaffirmant leur détermination à contribuer activement à l'émergence par la mobilisation et l'engagement. Le cap est fixé sur la victoire électorale attendue.