Saint-Louis : Mansour Faye mobilisé derrière Macky Sall pour soutenir Amadou Bâ

Vingt-quatre heures après la décision prise par le chef de l’Etat pour faire de l’actuel chef du Gouvernement, Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, pour les élections présidentielles du 25 février 2024, Mansour Faye s’est adressé à l’ensemble de ses militants de l’Apr et de cette coalition, pour déclarer haut et fort qu’il a bien apprécié cette décision du président Macky Sall.





Venus de Saint-Louis, Gandon, Ndiébéne-Gandiole, Fass-Ngom et de Mpal, les responsables et militants de la Coalition Bby ont fait montre ainsi d’une mobilisation sans relâche pour témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au président Macky Sall et au maire de la capitale du Nord, pour tout ce qu’ils ont fait pour ces cinq communes du département de Saint-Louis. Au cours de cette grande messe politique, qui s’est déroulée dans les locaux de la permanence de l’Apr, située à Ndiolofène, les militants de cette coalition se sont imprégnés du discours de leur coordonnateur départemental.





Mansour Faye a, à ce propos, tenu à rappeler que « ce choix éclairé résulte d’un processus dynamique axé sur des consultations et des concertations très larges ». Le maire de la vieille cité, paraphrasant le président Moustapha Niasse, a précisé que ce choix est concerté et collégial. Ils ont mis à profit cette rencontre politique pour féliciter vivement le chef de l’Etat, « qui a mobilisé, pendant 12 ans et à travers le Pse, toutes les énergies, en vue de sortir notre pays de l’engrenage de la pauvreté pour le mettre définitivement sur la voie de l’émergence ».