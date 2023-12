Samba Sy, ministre du Travail : « Pourquoi le PIT n’a pas investi Amadou Ba »

Samba Sy, ministre du Travail et secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail (PIT), est revenu sur la non investiture d'Amadou Ba par son parti, à l’image de l’AFP de Moustapha Niasse, du Parti socialiste d'Aminat Mbengue Ndiaye et des Démocratiques républicains de Modou Diagne Fada, tous membres de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakaar.











Devant le "Jury du dimanche", Samba Sy a expliqué qu’il faudrait se remémorer que le PIT a tenu son congrès ordinaire les 29 et 30 avril 2023, soit avant la désignation d'Amadou Ba comme candidat de la coalition à laquelle il appartient. « Nous avions mis en réflexion l'état du monde. Nous avions évidemment investi ce qui se passait dans notre pays, nous avions également beaucoup parlé de l'approche de la prochaine campagne présidentielle, l'élection présidentielle. Et nous avions opté pour une candidature au sein de BBY. Nous avions opté pour une candidature consensuelle. Nous avions décliné un certain nombre de critères auxquels il fallait répondre à notre sens le candidat que nous choisissons. Je crois que nous avons, quelque part, sans prétention particulière, exploré une voie qui a permis, en fait, à beaucoup de compatriotes sénégalais de faire des choix qui ne sont pas des choix tellement divergents avec les nôtres », dit-il.





Pour Samba Sy, il s’agissait là « d’un congrès d'investiture avant sa désignation pour donner les critères sur lesquels Macky Sall devait s'appuyer pour choisir son candidat. Je ne dirais pas son candidat, votre candidat ». Ce congrès dit : « C'était un congrès qui devait se faire parce que le temps était venu, nous devions renouveler la direction du parti, ça a été fait. Nous devions également, puisque nous avions passé les cinq années, réinvestir le réel pour essayer de voir à la lumière de ce qui se passait de nouveau, que fallait-il faire. Et parmi les questions, il y avait effectivement cette question de la présidentielle. »





Et de conclure : « Si vous reprenez un peu l'histoire du pays, vous verrez que jamais le PIT n'a tenu un congrès d'investiture. »