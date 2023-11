Sandiara : Aliou Gning collecte 3 015 parrains pour Amadou Ba

Avec la candidature du Maire de Sandiara Dr Serigne Gueye Diop ,personne ne pouvait imaginer que la coalition Benno Bokk Yaakaar survivrait encore dans cette commune. Si certains pensaient que BBY Sandiara allait devenir une coquille vide, d'autres croient encore en la politique du Président Macky Sall et respectent le choix de leur leader en la personne de Amadou Ba. Au vu des parrainages obtenus par la coalition composée de l'Apr, du PS, de l'Afp, de la LD, du Model et du FSD/BJ, la politique du Président Macky Sall est encore plus ancrée chez les Sandiarois.





Selon le 1er adjoint au maire de Sandiara, Aliou Gning, le Président Macky Sall a beaucoup fait pour leur commune.





"N'oublions pas que le Président Macky Sall a fait sa première sortie officielle à Sandiara pour inaugurer un lycée et procéder à la pose de la première pierre d'un lycée technique qui vaut 10 milliards de francs CFA. Si aujourd'hui, un Directeur général a été nommé dans la commune de Sandiara c'est grâce à Macky Sall. Quand le président est arrivé au pouvoir en 2012, il n’ y avait qu'un village électrifié à Sandiara, aujourd'hui, il ne reste que 7 villages sur les 32 villages. L'élargissement de cette route qui vaut 1 milliard de FCFA, c'est l'œuvre du Président Macky Sall. La zone industrielle de Sandiara a été transformée en une zone économique spéciale en novembre 2017, qui fait qu’aujourd’hui c'est une zone qui est devenue attractive grâce aux avantages fiscaux. Nous avons une agropole d'une valeur de 54 milliards FCFA avec 11000 emplois, beaucoup de bourses familiales, une couverture maladie universelle à Sandiara grâce au Président Macky Sall. A cela s'ajoutent 200 lampadaires solaires et la construction du stade municipal et de l'hôtel de ville. Pour toutes ses raisons, nous rendons un vif hommage au Président Macky Sall", a expliqué Aliou Gning.





Après avoir procédé au rappel des troupes et tenu une assemblée générale mémorable, la coalition, en obtenant 4 835 parrains a largement dépassé l'objectif fixé qui était de 4 000 parrains. De tels résultats ont pu être obtenus grâce au premier adjoint au maire, Aliou Gning, qui en a déposé 3 015.