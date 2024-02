Sangalkam: La BR de Keur Massar neutralise le gang qui imitait les signatures du maire et du sous-préfet

La Brigade de Recherches ( BR) de la compagnie de Gendarmerie de Keur Massar a réussi une nouvelle prouesse dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité. Selon les informations exclusives de Seneweb, les hommes du Major Abdou Aziz Kandji ont démantelé un vaste réseau de contrefaçon de documents publics. Ainsi un conseiller municipal et ses deux compères ont été déférés ce vendredi au parquet de Dakar. Le trio incriminé confectionnait des actes de délibération en imitant les signatures du maire et du sous-préfet de Sangalkam. Détails de ce coup de filet !









Une descente fructueuse a été effectuée entre Sangalkam et Rufisque par les éléments de la brigade de recherches de Keur Massar. Tout est parti d'une alerte reçue par le chef de service de cette unité d'élite sur une recrudescence de faux documents administratifs dans l'arrondissement de Sangalkam par l'autorité administrative.





Les investigations menées par les gendarmes ont permis de mettre la main sur A.Sarr en possession d'un faux document. Pressé de questions, il a fini par balancer son fournisseur T.Seydi. Ce conseiller municipal a été arrêté par les hommes du Major Abdou Aziz Kandji.





Il ressort de l'enquête que T.Seydi est attributaire de plusieurs faux documents publics, selon des sources de Seneweb proches du parquet.









Interrogé sur procès-verbal, le conseiller municipal à Sangalkam a avoué qu'un gérant de cyber établi à Rufisque lui confectionnait les faux actes de délibération de Parcelles moyennant la somme de 150.000 francs CFA par document.





Le commandant de la BR de Keur Massar a dépêché un de ses éléments dans la ville de Mame Coumba Lamb. L'agent infiltré s'est présenté devant l'informaticien comme une personne désirant acquérir une acte de délibération.





Ne se doutant de rien, M.Kébé a délivré ledit faux document à son interlocuteur moyennant le montant de 150.000 F CFA. Mais il sera interpellé à son tour.





Au terme de l'enquête, les trois faussaires ont été déférés ce vendredi au parquet de Dakar pour association de malfaiteurs, contrefaçon de documents publics et escroquerie.